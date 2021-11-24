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В Черкасскую область прилетели краснокнижные лебеди-кликуны

Каневский природный заповедник

Специалисты-орнитологи отмечают голос птицы

В Черкасскую область прилетели краснокнижные лебеди-кликуны, которые почти не гнездятся в Украине. Об этом сообщил главный природовед Каневского природного заповедника Олег Петриченко, передает "Укринформ".

"На днях удалось найти лебедей-кликунов на Каневском водохранилище. Хоть птицы держались далеко от берега, но внимание исследователей им не понравилось, и они взлетели. К счастью, полетели мимо ученых и их удалось сфотографировать", – рассказал Петриченко.

Он подчеркнул, что лебеди-кликуны значительно меньше привычных в Украине лебедей-шипунов.

"Если обычный лебедь размером в две гусыни, то этот – как обычный гусь. В Украине они почти не гнездятся – летят на север, а осенью возвращаются в теплые края. Лебеди, которых можно увидеть у нас, – почти все шипуны. А кликуны при полете издают звуки, похожие на клич. Таких лебедей часто показывают в художественных фильмах, особенно их жалобный зов", – отметил Петриченко.

Кроме того, специалисты-орнитологи отмечают голос лебедя.

Как известно, немцы называют кликуна Singschwan – певчий лебедь.

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Напомним, ранее мы писали, что в Великобритании начали ежегодную перепись лебедей на реке Темза. Соответствующая перепись позволяет узнать, сколько птиц принадлежит королеве Елизавете II. Ежегодной традиции уже более 800 лет. 

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