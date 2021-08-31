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На Буковине произошла вспышка COVID-19 в детском саду

Фото из открытых источников

За последние две недели зафиксировали шесть случаев COVID-19

В Черновицкой области в одном из детских садов произошла вспышка коронавируса среди детей и воспитателей. Об этом заявила во время брифинга заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, сообщает РБК-Украина

По ее словам, поначалу болезнь выявили у двух воспитателей старшей группы детсада, после этого на самоизоляцию отправили 18 детей и других работников учреждения.

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"Позже вирус подтвердился еще у четырех взрослых и двух детей", - сказала Гусак и уточнила, что у детей болезнь протекает в легкой форме, а в некоторых работников детсада - в форме средней тяжести.

Кроме этого, заместитель отметила, что сейчас в регионе наблюдается рост случаев коронавирус среди детей. По состоянию на 31 августа в областной детской клинической больнице находится 36 пациентов.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины установило ряд правил, которые необходимо будет соблюдать ученикам и преподавателям для предотвращение распространения COVID-19 во время начала учебного года 1 сентября. 

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