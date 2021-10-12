На Буковеле и горе Поп Иван выпал снег

Фото из открытых источников

Скоро будут готовы трассы для катания

На горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области, утром 12 октября идет снег. Об этом сообщается на Facebook-странице курорта.

"Первый снег укрывает склоны курорта! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока, посмотрите, как мир укрывается белоснежным одеялом!" - отметили там.

На горе Поп Иван Черногорский также падает снег, облачно и туман. Температура воздуха -1°С.

Поп Иван Черногорский имеет высоту 2028 м, он расположен на границе Ивано-Франковской области с Закарпатской.

Курорт "Буковель" расположен на высоте 920 метров у подножия горы Буковель неподалеку от села Поляница. Самая высокая точка курорта, г. Долгая-1372 м.

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Ранее сообщалось, что в горных районах Буковины (Черновицкая область) выпал снег.