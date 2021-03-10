На берегу Черного моря нашли останки доисторического животного. Фото

Черное море Фото из открытых источников

Предположительно, это позвонок шерстистого носорога

На берегу Черного моря случайно обнаружили останки древнего животного. Об этом на своей странице в Facebook сообщил одессит Александр Макаренко.

"Под Черноморском нашли кости вероятно древнего носорога вида Coelodonta antiquitatis. Находка в ближайшее время будет передана ученым ОНУ им. Мечникова", - отметил он.

По словам Макаренко, обнаруженные останки могут быть фрагментом позвонка шерстистого носорога.

Шерстистый или мохнатый носорог (лат. Coelodonta antiquitatis) - млекопитающее семейства носороговых. Он жил на больших открытых пространствах Европы и Азии в плейстоцене и раннем голоцене и окончательно исчез 8-14 тыс. лет назад.

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Ранее сообщалось, что в Одессе отыскали останки древнего животного. Предположительно, они принадлежат мамонту или мастодонту.