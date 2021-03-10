На берегу Черного моря нашли останки доисторического животного. Фото
Предположительно, это позвонок шерстистого носорога
На берегу Черного моря случайно обнаружили останки древнего животного. Об этом на своей странице в Facebook сообщил одессит Александр Макаренко.
"Под Черноморском нашли кости вероятно древнего носорога вида Coelodonta antiquitatis. Находка в ближайшее время будет передана ученым ОНУ им. Мечникова", - отметил он.
По словам Макаренко, обнаруженные останки могут быть фрагментом позвонка шерстистого носорога.
Шерстистый или мохнатый носорог (лат. Coelodonta antiquitatis) - млекопитающее семейства носороговых. Он жил на больших открытых пространствах Европы и Азии в плейстоцене и раннем голоцене и окончательно исчез 8-14 тыс. лет назад.
Ранее сообщалось, что в Одессе отыскали останки древнего животного. Предположительно, они принадлежат мамонту или мастодонту.