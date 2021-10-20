На Афоне обрели честные останки старца Иосифа Ватопедского

СПЖ

20 октября 2021 года в монастыре Ватопед на Святой Горе Афон обрели честные останки подвижника и старца Иосифа Ватопедского, сообщает сайт orthodoxia.

После вечерни участники обретения процессией отправились к могиле старца, где была совершена особая церемония по извлечению мощей. Пока хор монастыря пел гимны, гробница была раскопана, и были обнаружены кости, которые братья одну за другой осторожно извлекали из гробницы и после омыли вином.

Чин обретения возглавил ученик старца митрополит Лимассольский Кипрской Православной Церкви Афанасий. Ему сослужили митрополит Неакринийский и Каламарийский Элладской Церкви Иустин, викарий Лимассольской митрополии КПЦ хорепископ Амафунтский Николай и епископ Лидры Епифаний. Также в обретении участвовали игумен монастыря Ватопед архимандрит Ефрем и братия обители, настоятели других монастырей и паломники, которые почитали старца.

Известный афонский подвижник Иосиф Ватопедский почил 1 июля 2009 года. Силами выдающегося старца и его братства возродилось много монастырей, в том числе известная афонская обитель Ватопед.

Как сообщал СПЖ, в Киеве презентовали книгу об афонском старце Иосифе Ватопедском.