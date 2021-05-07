Мы увидим празднующую Украину, - Рабинович о празднике 9 Мая

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9 Мая - это не партийный праздник, это праздник всех здоровых людей нашей страны, ведь в Украине на 90% живут потомки победителей. Об этом во время брифинга заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

Народный депутат рассказал, что представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовят много мероприятий к 9 Мая.

"9-го во всех городах обязательно вы нас увидите. В каждом городе будет наша партия, наша работа и наша общая радость, потому что 9 Мая - это не партийный праздник, это праздник всех здоровых людей нашей страны", - акцентировал Вадим Рабинович.

Парламентарий заверил, что оппозиция никому не позволит приуменьшить праздник 9 Мая.

"Фашист как не рисуй, он все равно фашист, может накраситься, может надеть какой-то камуфляж, но все равно фашист. Поэтому, когда ты не веришь, что страну защищали люди, погибшие за нее от фашизма, это не герои, то все понятно. Я думаю, что, к сожалению, они не понимают одного - что в Украине на 90% живут потомки победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спины. Это разные люди и разная культура", - сказал Вадим Рабинович.

Политик убежден, что к мероприятиям в праздничный день присоединится много украинцев.

"Мы с вами увидим празднующую Украину", - отметил он.

Вадим Рабинович, отвечая на вопрос, почему в современной Украине занимаются искажением истории, сказал, что он очень сложный: "С одной стороны, победила идеология, я это называю, 23%, когда героев называют не героями, а просто убийцам открывают памятники каждый день. Что с этим делать? Бороться с этим надо... Видите, каналы закрывают, потому что они говорят правду. Для чего? Чтобы каналы не рассказывали на 9 Мая, кто герои. В обмен, получается, выходят теперь каналы, которые рассказывают совсем другое, пропагандирующие ненависть".

Народный депутат также отметил, что сейчас ситуация в стране такова, что вынуждены выживать и попрошайничать не только ветераны, но и остальные украинцы, которые бегут из Украины, чтобы выжить.

Ранее Вадим Рабинович, выступая с трибуны Верховной Рады на заседании 29 апреля, заявил, что Украину из победителя фашизма превращают в страну побежденных.