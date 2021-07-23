"Мы должны молиться, чтоб Господь положил всякому злу преграждение": Митрополит Павел призвал украинцев выходить на Крестный ход

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Сотни тысяч украинцев выйдут на Крестный ход и настоятели храмов должны обязательно помогать всем верующим. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил митрополит Павел.

"Просьба сегодня к нашим настоятелям храмов, нашим верующим людям. Мы должны друг друга тяготы носить. По возможности старайтесь кого-то накормить, кого-то приютить, дать чашку воды, вы не потеряете награды. Христос сказал: если дать чашку воды во имя Господа, вы получите награду …, а если во имя апостола … и другие. Поэтому Лавра не сможет всех принять людей, потому что, я надеюсь, если было около 300 тысяч в 18 году или 19, то, я думаю, сегодня люди еще более духовно оголодали, и им самое главное – прийти к святыне", - сказал он.

Митрополит отметил, что "они будут идти сотни километров, тысячи километров, с Донецка, с Луганска, с наших территорий, будут идти с Франковска, со Львова, со всех концов".

"Но мы должны проявить, самое главное, терпение, смирение. Не должно быть никаких политических лозунгов. У нас лозунг может быть лишь только один – "С нами Бог", "Пресвятая Богородица, спаси нас", "Святые отцы, будьте нашими помощниками". Мы должны пройти этот крестный путь, крестный, со своими страданиями, своими скорбями, своими слезами, молиться, чтоб Господь положил всякому злу преграждение – или это междоусобицы, или это война на востоке, или это непонимание на западе, или это бунтовые всякие характеры в Киеве. Мы призваны к одному: проявить всем милосердие, терпение, любовь. Обнять той воскресшей христовой любовью и сказать, что с нами Бог, друг друга обымем и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробе живот даровав. И божье благословение да хранит всех нас", - добавил он.

Напомним, совсем скоро украинцы вместе со всем миром приблизятся к одному из самых значительных событий в истории мирового православия – Дню Крещения Руси. 26, 27 и 28 июля команда телеканала "Перший Незалежний" проведет поистине масштабный праздничный марафон, посвященный 1033-й годовщине принятия христианства Киевской Русью.

Сотни журналистов нашего канала в составе 50 съемочных групп в рамках трехдневного марафона осветят события, которые, как и тысячу лет назад, объединяют всю Украину и весь православный мир. От Луганска до Луцка и от Чернигова до Севастополя – в эти дни вся Украина и представители поместных церквей соберутся в твердыне украинского православия – Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.