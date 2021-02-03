Мы должны готовиться к жизни в диктатуре: Политолог о закрытии трех украинских телеканалов

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Вопрос закрытия телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK касается каждого украинца, ведь уже завтра может начаться "отжим" имущества людей внесудебным способом

Сегодня украинцы должны готовиться к жизни в диктатуре.

Об этом заявил политолог Михаил Чаплыга, комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского о закрытие трех украинских телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

"Сейчас нам надо готовиться к тому, что мы будем жить в диктатуре. Кто-то может любить или не любить эти телеканалы, кто-то может любить или не любить те политические силы, которые сюда приходят, а приходили все, но есть несколько краеугольных камней. Об этом я сегодня сказал журналистам или людям, которые позиционируют себя журналистами из так называемой либеральной тусовки США, которые выросли на грантах, теперь они называют себя журналистами. Они начали очень сильно радоваться тому, что произошло. Вместо того, чтобы корпоративно поддержать журналистов, которые являются продуцентами чего-то, они дают возможность нам высказаться. Так вот скажу просто: если сегодня-завтра сменится власть и придут отбирать у вас, вы также это радушно будете приветствовать? Вот мне просто интересно", - заметил Михаил Чаплыга.

Политолог добавил, что с такой позицией украинцев, которые поддерживают закрытие телеканалов, в частности, во внесудебном порядке, через день-два представители власти или правоохранители придут к обычным гражданам и будут забирать у них частное имущество, или бросать за решетку.

"То есть вопрос идет не о телеканале NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Идет речь о том, что завтра начнется "отжим" имущества внесудебным способом просто из-за того, что кто-то кому-то не понравился. А тот, кто не понравился, будет назван агентом Кремля", – сказал эксперт.

Кроме этого, по мнению Чаплыги, пятый президент Порошенко не решался на такое решение потому что понимал, что уголовная ответственность за это четкая, понятная и обязательно наступила бы через год-десять, если бы он ввел такое решение в действие.

В то время, как Зеленский, добавил политолог, превзошел даже Порошенко и уже с первого дня пребывания на посту врал своим избирателям.

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Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новости", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинг "Новости": "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещание телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK смотрите здесь: