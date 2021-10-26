МВД: В организме умершего нардепа Полякова нашли наркотические вещества

Ими оказались метадон и димедрол

"Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал представитель МВД.

Министерство внутренних дел Украины провело новую экспертизу по делу смерти народного депутата Антона Полякова. В организме нардепа нашли метадон и димедрол. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире " Громадське " .

Енин подчеркнул, что эта смесь была добыта не в аптеке.

Однако, как отметил представитель МВД, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

"На сегодня производство продолжается. Мы не расставили точки над "і". Мы не комментируем, как наркотическое вещество попало в организм Полякова", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее мы писали, что среди личных вещей погибшего народного депутата Антон Полякова была обнаружена наличность в размере 10 тыс. грн и 800 долларов. Также были найдены два образца катетера с веществом бурого цвета.

Как сообщалось ранее, Полякова нашли мертвым в Киеве ночью 8 октября. Автомобиль такси, в котором ехал нардеп, остановили правоохранители за нарушение ПДД. Поляков был без сознания. Скорая не смогла его реанимировать.