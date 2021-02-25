МВД просит Раду ввести доследственную проверку заявлений граждан в полицию

Антон Геращенко Скриншот видео

Такие изменения должны позволить отсеивать заказные дела

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал Верховную раду внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, введя доследственную проверку заявлений граждан в полицию. Об этом замглавы МВД написал на странице в Facebook.

Отметим, речь идет о деле по блокированию более 400 сайтов на территории Украины. Решение о блокировке веб-ресурсов принял Голосеевский суд по иску украинского гражданина Александра Пана. Полиция планирует обжаловать это решение в Апелляционном суде.

Как пояснил Геращенко, Господин обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия, а правоохранители, после реформы уголовно-процессуального законодательства, обязаны по статье 214 УПК регистрировать любые заявления о совершении уголовного правонарушения.

"После чего господин и его адвокаты обращаются в Голосеевский райсуд с требованием наложить арест на сотни сайтов, которые в разное время что-то о нем писали. Автоматическая система распределяет дело на судью Екатерину Плахотнюк. Судья выносит решение о признании 426 сайтов "орудием преступления", и накладывает на них арест", - добавил он.

Ранее сообщалось, что интернет-провайдеров Украины обязали заблокировать доступ к 426 сайтам.