МВД и Минкульт заверили, что костел Святого Николая будет полностью восстановлен после пожара
Как известно, несущие перекрытия костела не пострадали и конструкции ничего не грозит
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и министр культуры Александр Ткаченко уверены, что костел Святого Николая в Киеве будет полностью восстановлен после пожара. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина"
По словам Монастырского, несущие перекрытия не пострадали и конструкции костела ничего не угрожает.
"Должны были начаться противоаварийные, реставрационные работы еще несколько месяцев назад. Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные", - отметил Ткаченко.
Также он добавил, что в результате пожара пострадал орган, некоторые помещения возле органа и упала люстра.
Как сообщалось ранее, в Киеве 3 сентября произошел пожар в костеле Святого Николая. Подробности пожара в спасательной службе не сообщили, но очевидцы говорили, что горит задняя часть здания.
Сейчас о причинах возникновения возгорания, жертвах или пострадавших в результате инцидента ничего не известно.