МВД и Минкульт заверили, что костел Святого Николая будет полностью восстановлен после пожара

Костел Святого Николая, Киев pinterest.com

Как известно, несущие перекрытия костела не пострадали и конструкции ничего не грозит

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и министр культуры Александр Ткаченко уверены, что костел Святого Николая в Киеве будет полностью восстановлен после пожара. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина"

По словам Монастырского, несущие перекрытия не пострадали и конструкции костела ничего не угрожает.

"Должны были начаться противоаварийные, реставрационные работы еще несколько месяцев назад. Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные", - отметил Ткаченко.

Также он добавил, что в результате пожара пострадал орган, некоторые помещения возле органа и упала люстра.

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Как сообщалось ранее, в Киеве 3 сентября произошел пожар в костеле Святого Николая. Подробности пожара в спасательной службе не сообщили, но очевидцы говорили, что горит задняя часть здания.

Сейчас о причинах возникновения возгорания, жертвах или пострадавших в результате инцидента ничего не известно.