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Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны эпидемии, - Радуцкий

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий Фото из открытых источников

Кроме того, по словам главы комитета по вопросам здоровья нации, пик COVID-19 в Украине еще не наступил

Председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что пик COVID-19 в Украине еще не наступил, а новые мутации коронавируса в ближайшем будущем могут провоцировать новые эпидемии. Об этом он написал в своем Facebook.

"Пик третьей волны в стране еще не наступил, поэтому нужно очень внимательно подходить к смягчению карантинных ограничений. Если снять часть с них раньше времени, то это может спровоцировать новую вспышку коронавирусной болезни. Это особенно касается западных областей, в которых традиционно активен трафик с соседними странами", - сообщил Радуцкий.

Кроме того, чиновник предложил Министерству здравоохранения, местной власти и бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы торговли, заведений общественного питания в условиях повышенной эпидемиологической опасности.

"Новые мутации, новые штаммы вируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии даже несмотря на массовую вакцинацию. И нам надо уже сегодня подходить к проблеме стратегически. Любые значительные скопления людей – в транспорте, в ТРЦ, в развлекательных заведениях - это всегда определенные риски. Возможно, лучше заранее подумать над изменением формата, принципами их работы, чем постоянно их закрывать", - отметил председатель комитета.

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Напомним, Министерство здравоохранения увеличило список областей красной зоны карантинных ограничений до 11 регионов. В частности, в ней сейчас находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

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