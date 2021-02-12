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Можно ли попасть в детсад и школу без прививок: В Минюсте дали разъединение

Сейчас в Украине обязательны прививки от 10 болезней

Фото из открытых источников

Детям, которые не получили обязательных профилактических прививок в соответствии с календарем вакцинации, не разрешено посещать детские сады и школы. Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции

Согласно сообщению, по состоянию на конец 2020 года в Украине календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию против десяти болезней: 

  • гепатита В,
  • туберкулеза,
  • кори,
  • паротита,
  • краснухи,
  • дифтерии,
  • столбняка,
  • коклюша,
  • полиомиелита,
  • ХИБ-инфекции.

Также в 2022 году планируется ввести обязательную вакцинацию против пневмококковой инфекции.

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Как указано в ст. 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" детям, которые не были вакцинированы в соответствии с календарем прививок, посещение детских учреждений не разрешается. 

В то же время есть определенные исключения, в частности, если профилактические прививки детям проведены с нарушением установленных сроков через медицинские противопоказания, при благополучной эпидемической ситуации, то по решению врачей такие дети могут быть приняты в соответствующее учреждение и посещать его.

Календарь профилактических прививок МИНЗДРАВ

Однако в Минюсте отметили, что дети, которые не получили профилактических прививок не из-за медицинских противопоказаний, не имеют права посещать детские коллективы.

Следует заметить, что такой отказ не нарушает право на образование, поскольку законодательство позволяет выбирать и форму образования, в том числе дистанционную или семейную (домашнюю). Это предусмотрено ст. 9 Закона Украины "Об образовании". В таких случаях ответственность за получение образования детьми на уровне не ниже стандартов образования несут родители.

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"Если вы считаете, что право вашего ребенка относительно доступа в детский сад из-за отказа в проведении вакцинации нарушено, вы конечно имеет право на обращение в суд с исковым заявлением, однако судебная практика по этому вопросу довольно однозначна", - отметили в Минюсте.

Самым новым является решение Верховного Суда от 17 апреля 2019 года по делу № 682/1692/17 о законности недопуска в детские учреждения без обязательных прививок.

Так, Верховный Суд в своем решении указал, что требование об обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, учитывая потребность охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц, является оправданным. То есть в данном вопросе превалирует принцип важности общественных интересов над личными.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что со следующего понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19, после чего начнется вакцинация. 

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