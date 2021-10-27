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В Минздраве рассказали, как можно комбинировать вакцину от COVID-19 CoronaVac с другими

Виктор Ляшко Украинская правда

По словам Ляшко, после прививки вакциной CoronaVac уколоть Moderna или Pfizer пока не рекомендуется, но определенные исследования проводятся

В Украине разрешено смешивать вакцины от коронавируса, но комбинировать CoronaVac с другими препаратами пока не рекомендуют. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, мы позволили сочетать определенные вакцины против COVID-19. В частности, можно комбинировать мРНК-вакцины, например, прививку Moderna, второе – Pfizer или наоборот. Если первая доза AstraZeneca, для второй дозы уже можно использовать мРНК-вакцину – Moderna или Pfizer. 

Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено. То есть после CoronaVac уколоть Moderna или Pfizer пока не рекомендуется, но определенные исследования проводятся", – рассказал глава Минздрава. 

Он также отметил, что люди, получившие две дозы вакцин по смешанной схеме, считаются полностью иммунизированными и могут получить сертификат о вакцинации.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что Минздрав планирует в следующем году начать полную ревакцинацию населения от коронавируса COVID-19. В частности, людям придется делать прививки от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет со временем ослабевает.

В свою очередь, национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины утвердила рекомендации по ревакцинации от COVID-19 или введение бустерной дозы с интервалом шесть месяцев после второй.

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