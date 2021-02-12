Минздрав запустил сервис для онкобольных: Лекарства можно будет получить бесплатно

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Он будет предусматривать рассылку сообщений о наличии препаратов в необходимом регионе

Министерство здравоохранения запустило онлайн-сервис, предназначенный для более доступного лечения онкологии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Ко Всемирному дню борьбы против рака 4 февраля и Международному дню онкобольного ребенка 15 февраля стартует электронный сервис "Лекарства для онкобольных – Подпишись на жизнь". Сервис поможет сделать лечение для пациентов с онкологией более доступным и уменьшить долю украинцев, отказывающихся от лечения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, онлайн-сервис призван помогать украинцам в борьбе с недугом и вселять им веру в выздоровление.

"Часто пациенты с онкологией, получив отказ в препарате, не надеются получить препараты на следующие курсы лечения бесплатно. Они собирают средства на препараты или вообще отказываются от лечения. Наш сервис "Лекарства для онкобольных - подпишись на жизнь” будет показывать пациентам, как можно получить назначенные препараты бесплатно" — пояснила председатель ОО "Лекарства Контроль" Наталья Гуран.

По данным Национального канцер-реестра Украины, ежедневно в стране 373 человека узнают об онкологическом заболевании. Поэтому сайт - еще один способ остановить это.

"Сайт лекарства для онкобольных http://onco.likicontrol.com.ua отражает лекарства, которые закупаются за государственный счет по направлению онкологические и онкогематологические заболевания, а также лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств", - отметили в ведомстве.

К тому же, сервис можно настроить таким образом, чтобы получать уведомления о наличии лекарств в выбранном регионе страны.

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Ранее сообщалось, что Минздрав разработал стратегию контроля онкозаболеваний. Она должна реализоваться уже к 2030 году.