МОЗ обновил статистику: В красной зоне остаются Киев и 18 областей

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В желтой и оранжевой зонах находится по три региона

В Украине по состоянию на 20 ноября в красной зоне эпидопасности находятся Киев и 18 областей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, в настоящее время в красную зону эпидемической опасности вошли: Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области.

При этом, на "желтом" уровне эпидопасности находятся: Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.

А на "оранжевом" уровне - Закарпатская, Полтавская, Харьковская области.

В частности уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 694 на 100 тыс. населения.

В то же время, в Киеве уровень заболеваемости - 626 на 100 тыс. населения.

Однако, самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской - 1 129, Полтавской областях - 1 004.

Также по состоянию на 19 ноября уровень госпитализаций по стране составляет 67,1, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве - 65,2 на 100 тыс. населения. Кроме столицы уровень госпитализаций также превышен в 16 регионах.

Так, по состоянию 19 ноября загруженность коек с кислородом по стране, которая определена на уровне 65%, составляет 57,3%. В Киеве - 65,7%. Этот показатель, кроме столицы, превышен еще в двух регионах.

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Напомним, что в Украине за последние сутки обнаружили 18250 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1463, медработников – 380). Госпитализированы 3594 человек, умерло – 664, выздоровело – 21979.