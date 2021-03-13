Минздрав назвал возможные реакции организма на вакцину Covishield

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У вакцинированного могут возникать головная боль, лихорадка или тошнота

Украинцы после прививки вакциной от коронавируса Covishield могут чувствовать усталость, тошноту и головную боль. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Вакцинация от Covid-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни. Возможны следующие реакции: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что также вероятным является увеличение лимфатических узлов, тошнота, утомляемость и бессонница.

Однако, украинцев предостерегли, что такие реакции на введенную вакцину являются нормальными и проходят через несколько дней. В ведомстве советуют в случае дискомфорта обращаться к своему семейному врачу или терапевту за рекомендациями.

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Ранее сообщалось, что список побочных эффектов от вакцины против COVID-19 производства AstraZeneca расширился. К нему добавили еще анафилактическую реакцию и повышенную аллергическую чувствительность.