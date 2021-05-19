Мошенники создали в WhatsApp новую схему обмана благодаря изменениям в политике мессенджера

Жертвами злоумышленников чаще становятся пожилые люди

После обновления политики WhatsApp многие пользователи приложения начали получать сообщения от мошенников о том, что вскоре мессенджер станет платным. Об этом сообщает Explica.

Как отмечается, воспользовавшись вступлением в силу 15 мая новой политики конфиденциальности и условий WhatsApp, злоумышленники стали присылать пользователям, большинство из которых пенсионеры, сообщение, что услуга не будет бесплатной, если не выполнить определенные действия.

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Известно, что пользователям предлагают отправить одно и то же SMS десяти контактам, стоимость доставки - 0,01 евро. Таким образом мошенники обещают "проверить, являетесь ли вы активным пользователем".

В то же время специалисты рекомендуют игнорировать такие сообщения, блокировать и жаловаться в администрацию WhatsApp.

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Напомним, ранее стало известно, что приложение WhatsApp с 15 мая будет ограничивать доступ пользователей, которые не согласились с новой политикой по передаче персональных данных Facebook.