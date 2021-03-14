Мошенничество с онлайн-кредитами: В Минюсте разъяснили, что делать жертвам злоумышленников

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В ведомстве рекомендуют обратиться в полицию и киберполицию для регистрации факта правонарушения

Министерство юстиции дало разъяснение, что следует делать гражданам, на чьё имя мошенники взяли онлайн-кредит. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, договор для получения кредита можно заключить с микрофинансовой организацией (МФО), в том числе и онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте МФО и внести все необходимые данные. Поскольку процесс простой и несложный, поэтому все чаще эту схему используют мошенники.

Если вы обнаружили, что кто-то оформил онлайн-кредит на ваше имя, прежде всего необходимо узнать, в какой именно МФО взят кредит и какова сумма долга. Затем следует обратиться к МФО с требованием предоставить заверенные в установленном порядке копии кредитного договора, который должен содержать номер, дату заключения, реквизиты кредитора, а также документов, которые подтверждают, что именно вы заключали договор.

Как отмечается, пострадавшим нужно выполнять такой алгоритм действий:

указать в обращении к МФО, что лично вы никаких кредитных договоров с МФО не заключали, денежных средств не получали (при наличии привести необходимые доказательства) и требуете отменить задолженность, что вроде бы числится за вами;

записывать все телефонные разговоры с сотрудниками МФО или коллекторскими компаниями, которые будут пытаться взыскать с вас соответствующую задолженность, которые в будущем могут быть использованы в качестве доказательств неправомерных действий таких организаций;

обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении вас уголовного преступления, в частности мошенничества. Это делается для того, чтобы правоохранительный орган смог зафиксировать факт правонарушения и внести сведения о нем в Единый реестр досудебных расследований;

по желанию уведомить о заключении на ваше имя онлайн-кредита посторонним лицом Департамент киберполиции Национальной полиции, в полномочия которого входит участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики по предупреждению и противодействию криминальным правонарушением, механизм подготовки, совершения или сокрытия которых предусматривает использование электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи;

обратиться с жалобой относительно заключения договора онлайн-кредита на ваше имя посторонним лицом с использованием поддельных документов в Национальный банк для проверки и отобрания объяснений от МФО.

Если все эти действия не дали желаемого результата, стоит обратиться в суд с исковым заявлением о признании недействительным кредитного договора. Во время рассмотрения дела потерпевшему необходимо будет предоставить доказательства, что договор не был заключен, о его существовании вы не знали, на сайте МФО не регистрировались и переписку с ними вообще не вели.

Также стоит подать ходатайство в суд об истребовании у оператора мобильного номера, который был указан для получения кредита, сведений о местоположении мобильного устройства по номеру телефона и распечатку смс-сообщений, а также об истребовании информации у банковской организации относительно счета (карты), на который перечислены кредитные средства.

Кроме этого, в Министерстве юстиции предостерегли граждан, что никто, в том числе и коллекторские компании, без разрешения не имеет права заходить в квартиру или дом, забирать из него любые вещи, заставлять оплатить задолженность, присваивать себе функции Государственной исполнительной службы.

После доказательства факта мошенничества гражданам рекомендуют обратиться в Бюро кредитных историй с требованием изъять запись об обжалованной кредитной задолженности из кредитной истории.

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Напомним, Национальный банк Украины с 5 марта 2021 года повысил учетную ставку с 6% до 6,5% годовых. В частности, ставка повышена впервые с апреля 2019 года, когда НБУ начал цикл снижения ставки и опустил ее с 18% до 17,5% годовых.