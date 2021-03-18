Моряки с затонувшего, вблизи Румынии, суда вернулись в Украину

Украинские моряки Facebook/Посольство Украины в Румынии

Состояние здоровья всех десятерых спасенных моряков удовлетворительное

Сегодня, 18 марта, украинские моряки из экипажа судна Volgo Balt 179 в сопровождении сотрудников посольства Украины в Румынии прибыли в пункт пересечения границы Рени (Украина). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"После оформления въезда на территорию нашего государства, украинские граждане организованно проследуют в г. Одессу, где их встретят представители компании-оператора затонувшего судна Volgo Balt 179", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья всех десятерых спасенных моряков удовлетворительное.

Как отмечается, в период пребывания на территории Румынии моряки были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации их безопасной транспортировки в Украину.

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Напомним, 11 марта в Черном море близ Румынии затонул сухогруз с 13 украинскими членами экипажа на борту. Десять из них удалось спасти, а двое погибли.