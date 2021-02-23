Морозы на востоке, потепление на западе: Какую погоду сегодня ожидать в Украине

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В Киеве и области осадков не будет

Сегодня, 23 февраля, в Украине будет сухая погода, на востоке ударят морозы до -13 градусов, однако на западе температура воздуха поднимется до +9 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, в западных и южных регионах синоптики ожидают +2...+9 днем и -6...+1 ночью.

В центральных и северных областях ударят морозы до -12...+1 градусов днем и -12...-2 ночью.

На востоке температура воздуха составит -13...+1 градус днем и -13...-3 ночью.

В Киеве и области осадков не будет. Температура воздуха днем будет в пределах -4...0 днем и -7...-3 градусов ночью.

Укргідрометцентр

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Напомним, в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°.