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Морозы до -14 и снегопады: Какую погоду сегодня ожидать в Украине

Фото из открытых источников

В Киеве и области пройдет сильный снегопад

Сегодня, 10 февраля, в Украине начнутся снегопады но дожди, местами температура воздуха упадет до -14 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, снег сегодня укроет северные, а также в Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Ровенскую, Житомирскую области. В Черновицком, Черкасском, Кировоградском, Харьковском, Луганском и Донецком регионах пройдет мокрый снег. 

На Днепропетровщине, Запорожье и Крыму будет дождь.

В западных регионах синоптики ожидают -5...+4 днем и -6...+2 ночью.

На юге и в центре температура воздуха днем будет в пределах -7...+5 и -14 ... + 2 ночью.

В северных и восточных областях температура воздуха составит +2...+13 градусов днем и -11...-4 ночью.

Укргідрометцентр

В Киеве и области пройдет сильный снегопад. Температура воздуха днем будет в пределах -7...-3, ночью -12...-7.

Укргідрометцентр

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Напомним, в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°.

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