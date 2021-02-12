Морозы до -12 и снегопады: Прогноз погоды на сегодня в Украине

Фото из открытых источников

В Луганской, Донецкой областях и в Крыму дождливо

Сегодня, 12 февраля, в Украине будут наблюдаться снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -12 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, снега сегодня накроют западные, северные, центральные регионы, а также Одесскую и Николаевскую области. В то же время мокрый снег засыплет Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области.

В Луганской, Донецкой областях и в Крыму дождливо.

В западных регионах синоптики ожидают в течение суток -12...-10 градусов.

На севере и в центре температура воздуха в течение суток будет в пределах -11...-4.

В южных и восточных областях температура воздуха составит -7...+7 градусов днем и -8...+7 ночью.

Укргідрометцентр

В Киеве и области дождливо. Температура воздуха в течение суток будет в пределах -11...-9.

Укргідрометцентр

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Напомним, в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°.