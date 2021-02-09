Морозы до -11 и снег: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото из открытых источников

В Киеве и области пройдет сильный снегопад

Сегодня, 9 февраля, в Украине начнутся снегопады, местами температура воздуха упадет до -11 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, снег сегодня укроет центральные, на северные и восточные регионы, а также в Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Тернопольскую, Хмельницкую области. На юге ожидается переменная облачность без осадков.

В западных и центральных регионах синоптики ожидают -4...+7 днем и -9...+1 ночью.

В северных и восточных областях температура воздуха составит -4...+8 градусов днем и -11...-4 ночью.

На юге температура воздуха днем будет в пределах +7...+11 и -1...+9 ночью.

Фото из открытых источников

В Киеве и области пройдет сильный снегопад. Температура воздуха днем будет в пределах -5...-1, ночью -10...-6.

Фото из открытых источников

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Напомним, в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°.