Мороз, снегопад и дождь: Какую погоду сегодня ожидать в Украине

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В Киеве и области пройдет дождь

Сегодня, 11 февраля, в Украине начнутся снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -12 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, мокрый снег сегодня засыплет западные, северные, а также Киевскую, Черкасскую и Полтавскую области. Дожди будут наблюдаться в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В других областях будет сохраняться переменная облачность, без осадков.

В западных регионах синоптики ожидают -6... + 2 днем и -9...0 ночью.

На севере и в центре температура воздуха днем будет в пределах -5...+7 и -12...-2 ночью.

В южных и восточных областях температура воздуха составит +3...+15 градусов днем и -3...+4 ночью.

Укргідрометцентр

В Киеве и области пройдет дождь. Температура воздуха днем будет в пределах -6...+1, ночью -12...-7.

Укргідрометцентр

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Напомним, в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°.