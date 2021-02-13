Мороз и метели: Прогноз погоды на сегодня

Температура воздуха в среднем составит от 8 до 13 градусов мороза

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В Украине сегодня, 13 февраля, в отдельных регионах ожидается снег, а порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в стране ожидается облачная погода. В северных областях синоптики прогнозируют снег. При этом в южной, юго-восточной, а днем также в западной части Украины существенных осадков не предвидится

"На дорогах большинства областей гололедица. Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами метели. Днем 8-13° мороза, в западных и южных областях местами 2-7° мороза, в Карпатах в течение суток 16-21° мороза", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 13 февраля Укргідрометцентр

В Киеве сегодня прогнозируют снег. Температура воздуха в течение суток составит от 11 до 13 градусов мороза. В Киевской области также будет снежить, а столбики термометров будут находиться на уровне 8-13 градусов ниже нуля. На дорогах предупреждают о гололедице. Ветер будет иметь северо-западное направление со скоростью 7-12 метров в секунду, однако порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

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Ранее сообщалось, что в Украине в ночь с 12 на 13 февраля из-за сложных погодных условий 64 населенных пункта остались без электроснабжения. Без света остались жители в 7 областях.