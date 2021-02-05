Мороз до -11 градусов ночью и без осадков: Прогноз погоды на сегодня

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Ночное похолодание ожидается в южных регионах

В пятницу, 5 февраля, на всей территории Украины синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от -7 градусов до +5 градусов, а ночью в некоторых северных регионах опустится до -11 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, сегодня в западных областях столбики термометров днем будут показывать -4...+3 градуса, а ночью -9...+1 градус.

В центральных и южных регионах температура воздуха днем ожидается от +7 градусов до +1 градуса, а ночью от -11 градусов до -2 градусов.

В восточных и южных областях температура днем будет колебаться от -3 градусов до +5 градусов, а ночью она будет в пределах -3...+3 градусов.

В Киеве сегодня также будет сухая погода. Температура воздуха днем составит от -5 до -3 градусов, а ночью от -9 до -7 градусов.

На полуострове Крым сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров будут показывать +2...+4 градуса днем и +1...+3 градуса ночью.

Укргидрометцентр

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Ранее сообщалось, что в Украине последний месяц зимы отметится более теплой погодой, однако в первой половине февраля все же придет похолодание.