Моргенштерна внесли в "черный список" российских гастролеров

Моргенштерн (Алишер Валеев) Фото из открытых источников

На какой именно срок ему запрещен въезд - не уточняется

Российского исполнителя Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

"22 апреля 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины относительно включения в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, Валеева Алишера Тагировича.

Соответствующим приказом МКИП от 28 апреля 2021 года рэп-исполнитель и музыкант Валеев Алишер Тагирович был включен в перечень.

Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено", - отметили в ведомстве.

К слову, 20 апреля российский рэпер в своем Instagram заявил, что ему страшно ехать в Украину, где у него должны состояться концерты в Киеве (3 июня), Харькове (4 июня) и Запорожье (6 июня). Стоимость билетов на них доходит до 4,5 тыс. гривен.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные и, видимо, снова будут переноситься концерты, потому что больше половины артистов уже перенесли и особенно после истории с Одессой ... Мне правда страшно банально, не буду врать, мне страшно", - сказал Алишер.

Напомним, российским артистам Григорию Лепсу и Александру Буйнову запретили въезжать на территорию Украины. На какой именно срок им запрещен въезд, в ведомстве не уточнили.