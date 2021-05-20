МОН запустило приложение для "Всеукраинской школы онлайн"

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Сейчас приложение доступно только на Android

В Украине заработало мобильное приложение к платформе "Всеукраинская школа онлайн" (ВШО) для учеников 5-11 классов. Об этом сообщает пресс-cлужба МОН.

"Платформа "Всеукраинская школа онлайн" (ВШО) отныне доступна в виде мобильного приложения. Школьники 5-11 классов – именно на них рассчитан контент проекта – смогут учиться в удобном формате. Ведь, по результатам исследования Государственной службы качества образования, 89,3% учащихся для дистанционного обучения используют именно смартфоны", – говорится в сообщении.

Известно, что приложение уже доступно для Android, его можно скачать с Play Market от Google и AppGallery от Huawei. Вскоре приложение будет доступно и для пользователей iOS.

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Как отмечается, мобильные операторы lifecell, Vodafone и Kyivstar обеспечивают пользователей приложения бесплатным доступом к мобильному интернету. Таким образом во время пользования платформой через веб-версию или приложение интернет-трафик не тарифицируется.

В МОН рассказали, что приложение ВШО имеет доступ ко всем курсам и материалам, размещенным на платформе, кроме этого, в нем ученики могут участвовать в обсуждениях и общаться со своими одноклассниками.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки назвали сроки вступительной кампании-2021 и перечень необходимых документов.