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МОН советует вузам и колледжам перейти на дистанционку на три недели

Фото из открытых источников

Дистанционку рекомендуют ввести с 25 октября по 15 ноября

Министерство образования и науки Украины рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях высшего, профессионального, профессионально-технического образования с 25 октября по 15 ноября 2021 года, передает 24 канал.

Соответствующее письмо МОН от 21 Октября № 1/9-558 "Об организации образовательного процесса в учебных заведениях во время эпидемической опасности" разослали учреждениям образования.

Так, согласно письму, уйти на дистанционку рекомендуют колледжам, профтехам и вузам.

В то же время военные учебные заведения и военные подразделения вузов должны организовывать обучение в соответствии с решениями государственных органов, в управлении которых они находятся.

Также МОН отметило соблюдение в учебных заведениях и общежитиях в период с 25 октября по 15 ноября максимальных карантинных ограничений и мер безопасности.

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Ранее сообщалось, что с 23 сентября учебный процесс в учебных заведениях будет продолжен, а школы, где не вакцинировано 80% учителей, будут работать дистанционно

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