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МОН рекомендовало не проводить выпускные вечера из-за COVID-пандемии

Фото из открытых источников

Конечное решение за руководителями учебных заведений

Министерство образования и науки рекомендовало в 2020/2021 учебном году учебным заведениям воздержаться от массовых мероприятий, в частности выпускных вечеров. Об этом в ответе МОН на запрос "Укринформ". 

"На период действия карантина предложено воздержаться от проведения любых массовых образовательных, спортивных и культурно-художественных мероприятий во всех учреждениях образования, организованных экскурсионных поездок, выездов групп учащихся и студентов в туристические путешествия и т. п., а также принять неотложные меры, направленные на минимизацию непосредственных физических контактов между участниками образовательного процесса", - отметили в МОН.

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В то же время в ведомстве отметили, что решение о проведении выпускных вечеров, в соответствии со своими полномочиями, принимают руководители учебных заведений. 

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Напомним, ранее в МОН назвали сроки вступительной кампании-2021 и перечень необходимых документов. 

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