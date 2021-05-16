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МОН обнародовало алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19

Фото из открытых источников

Им будут делать прививки вакциной Pfizer-BioNTech

В Министерстве образования и науки опубликовали пошаговую инструкцию, как педагоги могут записаться на вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Согласно сообщению, педагогов, которые привлечении к проведению ВНО-2021, прививают вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech с 14 апреля.

Вакцинация других работников сферы образования начнется после получения регионами новой партии вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

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Как отмечается, алгоритм записи работников сферы образования на вакцинацию от COVID-19 предусматривает:

  • Работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования обращаются к руководителям учебных заведений.
  • Руководители учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного образования формируют и направляют списки в органы управления образованием местных советов. Органы управления образованием местных советов предоставляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.
  • Руководители учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессионального образования направляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.
  • Департаменты (управления) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций предоставляют списки учебных заведений департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций.
  • Руководители высших учебных заведений направляют списки департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций.
  • Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в образовательное учреждение для вакцинации коллектива.
  • Уточненные списки руководители предоставляют до первого приезда мобильной бригады в учебное заведение. После первого приезда мобильной бригады любые изменения в списках согласовываются с региональными координаторами по вакцинации в индивидуальном порядке.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 18 мая в Украину начнут поступать поставки вакцины Pfizer-BioNTech, а с 24 мая препарат начнут развозить в регионы, чтобы делать прививки работникам сферы образования. 

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