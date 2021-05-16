МОН обнародовало алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19

Фото из открытых источников

Им будут делать прививки вакциной Pfizer-BioNTech

В Министерстве образования и науки опубликовали пошаговую инструкцию, как педагоги могут записаться на вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, педагогов, которые привлечении к проведению ВНО-2021, прививают вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech с 14 апреля.

Вакцинация других работников сферы образования начнется после получения регионами новой партии вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

Как отмечается, алгоритм записи работников сферы образования на вакцинацию от COVID-19 предусматривает:

Работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования обращаются к руководителям учебных заведений.

Руководители учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного образования формируют и направляют списки в органы управления образованием местных советов. Органы управления образованием местных советов предоставляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.

Руководители учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессионального образования направляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.

Департаменты (управления) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций предоставляют списки учебных заведений департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций.

Руководители высших учебных заведений направляют списки департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций.

Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в образовательное учреждение для вакцинации коллектива.

Уточненные списки руководители предоставляют до первого приезда мобильной бригады в учебное заведение. После первого приезда мобильной бригады любые изменения в списках согласовываются с региональными координаторами по вакцинации в индивидуальном порядке.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 18 мая в Украину начнут поступать поставки вакцины Pfizer-BioNTech, а с 24 мая препарат начнут развозить в регионы, чтобы делать прививки работникам сферы образования.