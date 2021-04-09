Молодежное крыло ОПЗЖ восстанавливает памятник погибшим в Одесском Доме профсоюзов

Дом профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе после пожара. Фото: ZIK/EPA/ALEXEY FURMAN

Молодежное крыло ОПЗЖ восстанавливает импровизированный памятник погибшим в Одесском Доме профсоюзов. С такой инициативой выступил руководитель организации Артем Марчевский в своей реакции на разрушение памятника вандалами, сообщает пресс-служба организации.

"Я сразу поручил разобраться в ситуации представителям Молодежного Крыла в Одессе, ведь этот памятник, хоть он и импровизированный, очень много значит для одесситов и всех адекватных украинцев, в принципе. Мы, к сожалению, не видим такой же реакции власти, первых лиц и правоохранительных органов на разрушение этого памятника, как, например, на памятник Бандере. В случае с Бандерой не прошли и сутки, как функционеры самого Офиса Президента трубили о том, что памятник облили краской. Не прошло и суток, как полиция отрапортовала о задержании чуть ли не террористов, которые посмели посягнуть на "святое". За ходом расследования в Одессе будем следить мы. И не дадим спустить дело на тормозах. Наши народные депутаты взяли под личный контроль это дело, и поверьте, уроды, которые уничтожили фотографии людей, погибших в этой ужасной трагедии, будут наказаны", – заявил Марчевский.

В тот же день, с родственниками погибших в трагедии связался глава Одесской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Валерий Чигидин. И уже на утро, представители организации закупили и передали все необходимое для восстановления. "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет и дальше представлять интересы родственников пострадавших от расправы в Одесском Доме профсоюзов", – говорит Чигидин.

"У этих людей забрали право на справедливое расследование, у них забрали право на правду о погибших родственниках, а теперь ещё и пытаются забрать право на память о близких. Это недопустимо. Не такую страну мы хотим построить", – заявил он.