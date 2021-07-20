Молодежное крыло ОПЗЖ помогло украинским спортсменам попасть на чемпионат мира в Швеции

Представители Молодежного крыла ОПЗЖ и народный депутат Юрий Бойко помогли украинским пауэрлифтерам из Волновахи (Донецкая обл.) попасть на Чемпионат Мира по пауэрлифтингу, который состоится в Швеции. Ранее чемион Украины Вячеслав Шутенко разместил в интернете объявление с просьбой о помощи в спонсорстве для подготовки и участия в чемпионате мира, который состоится в Швеции. Ведь государственного "финансирования" не хватает даже на тренировки в родной Волновахе. На просьбу о помощи откликнулись представители Молодежного Крыла. Руководитель организации Артем Марчевский и глава Донецкой областной организации выделили часть средств, а так же привлекли народного депутата Юрия Бойко и других спонсоров, передает пресс-служба организации.

"Многие дарования зарывают свой талант, теряют упорство и надежды из-за самой насущной проблемы — финансовой. Молодые спортсмены нуждаются в нашей поддержке, так как за ними будущее. Хочется видеть здоровое и целеустремленное поколение нашего региона и страны в целом", — рассказывает Виталий Бабенко.

"К сожалению, Министерство Молодежи и Спорта куда более озадачено финансированием разнообразных националистических и откровенно нацистских организаций, которые ходят на маршах в честь "СС Галиччины" и нападают на ветеранов девятого мая. Примерно с 2014 года без поддержки остались сотни и тысячи талантливых спорсменов, которые могли бы прославлять нашу страну. Многие из них регулярно обращаются к нам. И мы, конечно же, им помогаем", — добавляет руководитель Молодежного Крыла ОП-ЗЖ Артем Марчевский.

Вячеслав Шутенко родился и вырос в городе Волноваха, Донецкой области. Спортсмен одержал сотни побед на национальном уровне. Одной из них стала победа на чемпионате Украины по пауэрлифтингу, за которой следует чемпионат мира. Он состоится уже в октябре этого года в Швеции.