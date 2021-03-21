Молчанов: Переименовать церковь – это как переименовать себя, свою фамилию

Юрий Молчанов Фото скриншот с видео

Переименовать церковь – это все равно, что переименовать себя, свою фамилию. Об этом заявил культуролог и телепродюсер Юрий Молчанов во время спецэфира на телеканале "Перший Незалежний", который посвящен празднованию Дня Торжества Православия.

"Действительно, мы видим сейчас одухотворение в глазах людей. Вот Владыка сейчас говорил о том, что оказывается давление на Украинскую православную церковь, требование ее переименовать. Я, честно говоря, вообще не могу понять, к чему это переименование, для чего это нужно. Но, знаете, для меня переименовать мою церковь - это все равно, что требовать переименовать себя. Вот свою фамилию переписать. Нет, я могу, конечно, подать документы, переименовать себя, закон это позволяет, но зачем?" – отметил он.

Молчанов также уверен, что никакое переименование церкви не отразится на отношении к ней верующих.

"Я посмотрел в глаза этих людей, которые сейчас говорили, - ну, ты переименуй ее хоть сто раз, но они же не изменят своей церкви, они не изменят свою веру. Верующих Украинской православной церкви совершенно не пугает приставка, которую вне юридических норм к ней прибавляет Московский патриархат. Потому что люди молятся, молятся с патриархом московским. А что, молитва - это что-то противозаконное, что-то неправильное? Мы же молимся в едином пространстве, молимся вместе с патриархом иерусалимским, молимся вместе с патриархом сербским, молимся вместе со всей полнотой мирового православия. Что, это какая-то проблема? Почему они вцепились в это переименование?" – добавил Молчанов.

Напомним, сегодня, 21 марта, на телеканале "Перший Незалежний" прошел спецэфир, посвященный празднованию Дня Торжества Православия.

День Торжества Православия отмечают в первое воскресенье Великого поста. Празднику предшествует целая неделя Торжества Православия.