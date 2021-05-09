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Молчанов о производстве вакцины от COVID-19: Власть лишь сейчас пришла к тому, о чем Медведчук договорился в октябре 2020 года

Фото из открытых источников
Действующая власть буквально пару недель назад поняла, что для вакцинации населения от коронавирусной инфекции неплохо было бы использовать вакцину, производимую хотя бы по лицензии, но на украинских предприятиях. Такое мнение в эфире "Першого Незалежного" озвучил политолог Кирилл Молчанов.

"К тому, что предлагал председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук еще в октябре прошлого года, власть пришла лишь сейчас. Возникает вопрос, поднимал ли Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос производства по лицензии того же препарата Pfizer. Почему бы этой компании не предоставить технологию производства вакцины Украине, раз мы партнеры и союзники США? Однако, есть уверенность, что в этом вопросе со стороны США будет отказ. Вряд ли они захотят делиться своими наработками", – убежден эксперт.

По мнению Молчанова, если бы в Украине было собственное производство вакцины от коронавируса, появилась бы и возможность составить четкий план вакцинации населения.

"А когда нам что-то привезли, что-то не довезли, та же Индия заявила, что поставки вакцины откладываются... В итоге, Украина бегает по миру с протянутой рукой, восклицая "Дайте нам хоть что-нибудь". Это – путь в никуда. Минимум три – четыре предприятия есть в Украине, способные выпускать вакцину по лицензии", – заявил политолог.

Политический эксперт объяснил также, почему украинская власть не согласилась на реализацию договоренностей по вакцине "Спутник V", достигнутых Виктором Медведчуком во время его визита в Москву.

"Мощности для производства подобной вакцины в Украине реально существуют, но власти на момент договоренностей Медведчука по вакцине было невыгодно, чтобы ОПЗЖ перехватила у нее инициативу в плане соглашений об этом. Затем главу Минздрава Максима Степанова вызвали в посольство США в Киеве, чтобы сказать, что в Украине никаких российских вакцин быть не должно. А на создание собственной вакцины Украине придется потратить миллиарды долларов", – резюмировал Кирилл Молчанов.

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