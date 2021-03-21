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Мокрый снег с дождем и до +7 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Мокрый снег Фото из открытых источников

Осадки ожидаются преимущественно в западных и северных регионах страны

В Украине 22 марта в западных и северных регионах прогнозируется мокрый снег с дождем, в Одесской области и оккупированном Крыму - дождь, на остальной территории страны - переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем на западе, востоке, юге и в центре составит от +4 до +7, на севере - от +3 до +6.

В Киеве ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Температура воздуха днем максимально достигнет до + 5 градусов.

Укргідрометцентр

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Между тем, народные синоптики уже дали свой прогноз относительно того, каким будет нынешнее лето. Подробнее - по ссылке.

 

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