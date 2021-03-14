Мокрый снег и снег с дождем: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Температура воздуха днем максимально достигнет +13 градусов

В Украине 15 марта местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, будет снежить в Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях.

В то же время в Закарпатской, Винницкой и Киевской области ожидается ночью мокрый снег, а днем - дождь.

На остальной территории страны осадков не предвидится. В частности, в Волынской и Сумской области будет облачно, в центральных, южных и восточных регионах - облачно с прояснениями.

Температура воздуха днем на западе будет колебаться от +2 до +8 градусов, на севере - от +4 до +7, на востоке - от +8 до +11, на юге - от +9 до +13, в центре - от +5 до +12.

В Киеве будет дождливо, температура воздуха днем прогреется до +7 градусов.

Укргідрометцентр

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Напомним, в конце прошлой недели западные регионы страны и Киев накрыла непогода. В столице даже рекомендовали сократить рабочий день пятницы.