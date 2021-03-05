Мокрый снег и ночные морозы: Какой погода будет на выходных

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В восточных, северных регионах и Карпатах ожидаются осадки

На большей части территории Украины в выходные значительно похолодает. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"В выходные в Украине будет холодно, днем + 1 + 6 градусов. Ночью будет подмораживать", - отметила она.

По словам Диденко, мокрый снег и дождь 6 марта ожидается преимущественно в восточных и северных регионах, а также в Карпатах.

Однако, киевляне тоже не смогут насладиться весенним теплом.

"В Киеве 6-7 марта также прохладно, +2+4 градуса, ночью с "минусом". Ветрено. Чтобы серьезные осадки - вряд ли", - отметила синоптик.

Ранее сообщалось, что в Международный женский день в Украине будет прохладно, но без осадков. Местами столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла.