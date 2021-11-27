Moderna создаст свою вакцину против штамма коронавируса "Омикрон"

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Результаты эксперимента прогнозируются в течение ближайших недель

Американская компания Moderna разрабатывает вакцину против выявленного южноафриканского штамма коронавируса, получивший название "Омикрон". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, Moderna уже исследует в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, были разработаны в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в штамме "Омикрон". Результаты эксперимента прогнозируются в течение ближайших недель.

Первый кандидат (мРНК-1273.211) содержит несколько мутаций, присутствующих в штамме "Омикрон", которые также присутствовали в штамме "Бета". Второй кандидат (мРНК-1273.213) включает в себя множество мутаций, присутствующих в штамме "Омикрон", которые также присутствовали в штаммах "Бета" и "Дельта".

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Как сообщалось ранее, в Чехии изучают первый случай заражения новым вариантом коронавируса "Омикрон". В то же время Германия заявила, что штамм также достался стране.