Мини-геликоптер Ingenuity совершил шестой полет на Марсе

Фото из открытых источников

При этом полете он то набирал, то терял скорость. Такая ситуация была до конца полета

Мини-геликоптер Ingenuity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) совершил уже шестой полет на Красной планете. Об этом говорится в пресс-релизе Управления.

"На 91-й день на Марсе вертолет Ingenuity совершил свой шестой полет", - отмечается в сообщении.

Согласно полученным данным, первые 150 метров Ingenuity преодолел безо всяких проблем. Однако затем мини-геликоптер начал раскачиваться, при этом он то набирал, то терял скорость. Такая ситуация была до конца полета.

Just keep flying #MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixk pic.twitter.com/IHkkjXaHDd — NASA JPL (@NASAJPL) May 27, 2021

Отмечается, что перед безопасной посадкой за 5 метров от запланированного места бортовые сенсоры зафиксировали отклонения от запланированных показателей в более 20 градусов и скачки энергопотребления.

По данным NASA, примерно на 54-й секунде полета в навигационной камере Ingenuity произошел сбой, из-за чего одна фотография потеряна, а остальные показывали неправильное время.

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Ранее сообщалось, что вертолет Ingenuity совершит исторический первый полет на Марсе не ранее 11 апреля.