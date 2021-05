Мини-геликоптер Ingenuity совершил шестой полет на Марсе

При этом полете он то набирал, то терял скорость. Такая ситуация была до конца полета

Мини-геликоптер Ingenuity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) совершил уже шестой полет на Красной планете. Об этом говорится в пресс-релизе Управления.

"На 91-й день на Марсе вертолет Ingenuity совершил свой шестой полет", - отмечается в сообщении.

Согласно полученным данным, первые 150 метров Ingenuity преодолел безо всяких проблем. Однако затем мини-геликоптер начал раскачиваться, при этом он то набирал, то терял скорость. Такая ситуация была до конца полета.

Just keep flying #MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixk pic.twitter.com/IHkkjXaHDd