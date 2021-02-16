Минцифры: В январе почти 120 тысяч украинцев впервые получили 4G

Мобильные операторы подключили к высокоскоростному мобильному интернету 2 383 населенных пункта

За январь 117 тысяч украинцев впервые получили доступ к 4G - мобильные операторы подключили к высокоскоростному мобильному интернету 2 383 населенных пункта.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, цель Минцифры - покрыть за 3 года 95% территории страны фиксированным и мобильным интернетом.

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Ранее сообщалось, что украинское правительство согласовало выделение ненужных телечастот под развертывание 4G-сетей.