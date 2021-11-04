Митрополит Павел рассказал о последствиях пожара на территории Киево-Печерской лавры

Пожар на территории Киево-Печерской лавры ГСЧС в Киеве

Митрополит Павел рассказал о последствиях пожара на территории Киево-Печерской лавры, который произошел в четверг, 4 ноября. По словам епископа, пострадавших нет, имущество монастыря также не повреждено.

"Мы сейчас с вами находимся у этого корпуса, где появились сегодня очаги дыма и огня, потому что огонь показался позже. В этом корпусе находится детская воскресная школа, школа звонарей, школа других направлений духовности, где учатся дети. На втором этаже здесь была иконописная мастерская, где писались иконы для лавры, писались здесь иконы для других храмов. И здесь сегодня мы не знаем, какая причина, но все загорелось. Хотя журналисты сказали, что горит Киево-Печерская лавра, слава Богу, нет ничего. Вы можете посмотреть как раз где случилось, и мы с вами пройдем внутрь помещения, хотя там очень много воды", – сказал он.

По словам священнослужителя, не пострадала ни одна икона.

"Не загорелись ни парты, не загорелись там, где делались иконы, загорелась только одна вытяжка. В первую очередь, я очень благодарен нашим пожарным городам Киева, нашей полиции", – добавил митрополит Павел.

Как сообщили в ГСЧС, пожар на территории Киево-Печерской лавры начался в 13:45 в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже и распространился на кровлю. В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м и в 14:45 – ликвидирован.