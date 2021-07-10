Митрополит Павел озвучил повестку дня съезда монашества Украины

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На Съезде монашества Украинской православной церкви, который состоится 15 июля в Свято-Успенской Почаевской лавре, будут приняты обращения к президенту, премьер-министру и главе МВД. Об этом сообщил митрополит Павел на брифинге в субботу, 10 июля.

"Съезд монашества Украины сегодня крайне необходим. На нем планируется обсудить насущные вопросы внутреннего характера и в тоже время будут приняты обращения к президенту, премьер-министру, главе МВД в связи с тем, что возникают моменты в жизни, которые не соответствуют уставу монастыря. И есть другие вопросы, которые государственные мужи, отдельно, не само государство, а государственные мужи, – игнорируют", – отметил он.

По словам митрополита Павла, также будет принято обращение к министру юстиции. "Мы обращаемся к министру юстиции, потому что игнорируют законы, не регистрируют новые монастыри учреждаются, не регистрируют новых наместников и игуменов, потому что многие умерли….и когда нет перерегистрации – монастырь парализован, не может вести финансовую деятельность…

Обратились к главе МВД Арсену Авакову… чтобы когда есть какие-то посягательства со стороны молодчиков или бандитские набеги… чтоб когда мы обращаемся, они помогали. Они всегда нам помогали и помогают до сегодняшнего дня в этих неурядицах, которые, к сожалению, в нашем обществе есть", – рассказал он.

К премьер-министру Украины будет принято обращение относительно тарифов на ЖКУ.

"Обращаемся к премьер-министру Украины, потому что поднимают тарифы, в разных регионах это делается противозаконно. И мы не является прибыльной организацией, у нас нет прибыли – на свечках и просфорах далеко не поднимешься. И то что сегодня отключают в некоторых регионах свет и газ – мы обратились, чтобы мы платили тарифы как платит население, а не как экономические структуры промышленности.

К правительству у нас будет такое обращение, что мы граждане своей страны, что не могут нас перерегистрировать, потому что мы церковь с тысячелетней историей. И я не боюсь этого, я не российский, не турок, я – русский или как сегодня мы говорим, украинцы. Почему-то армяне, евреи не боятся называть себя своими именами. И мы будем обращаться, что государство не имеет право нарушать Конституцию. Мы граждане своей страны и я не хочу, чтобы мной, как рабом когда-то, торговали. Я имею свои традиции, свою историю, я человек советского времени и знаю, как это все было, как навешиваются ярлыки. И сегодня я не хотело бы, чтобы наша страна имела какие-то негативные понятия в обществе. Потому что мы все граждане Украины и если кому-то придет в голову нас переименовывать – это невозможно", – рассказал митрополит Павел.

Кроме того, на съезде будут подниматься вопросы о том, что монахам нужно заканчивать учебные духовные заведения.