Митрополит Онуфрий отслужил молебен в Парке славы возле Вечного огня и поздравил украинцев с Днем победы

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Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий по случаю 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне отслужил молебен в Парке славы в Киеве возле Вечного огня. Трансляцию вел "Перший Незалежный".

Он также поздравил ветеранов и всех украинцев с Днем победы.

"Они отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами сегодня жили. Пусть Господь упокоит их души праведных, а те, кто остался в живых, которых уже немного сегодня, - пусть даст им здоровья и свои благословения. С и праздником Пасхи Крестовой, с Днем Победы. Христос Воскрес", - сказал митрополит.