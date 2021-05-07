Митрополит Феодор в фильме "Паломница" рассказал, почему в воскресный день надо идти в храм

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В пятницу, 7 мая, вышла девятая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница", которая поведала о Свято-Николаевском Мукачевском женском монастыре (Закарпатская область). Духовник обители, Высокопреосвященнейший митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор (Мамасуев), в разговоре с телеведущей рассказал, почему в воскресный день надо идти в храм.

"Шесть дней делай дела, седьмой день – Господу Богу твоему". Сама заповедь говорит о том, что мы должны посвятить Богу этот день. Не кому-то другому, а именно Христу", - сказал митрополит.

Поэтому, исходя из его слов, непосещение храма в воскресный день для верующего является преступлением, грехом.

"Я очень удивляюсь, когда человек может оставаться дома спать или сидеть возле телевизора, или заниматься какими-то другими делами, не посетив храм Божий. Тогда человек угасает", - сказал митрополит.

Он пояснил, что не только на Пасху, но и каждый седьмой день недели празднуется воскресенье Христово.

"Оно и называется "воскресенье", то есть мы каждый седьмой день празднуем маленькую Пасху. Поются тропари, песнопения. Все богослужение исполнено смысла этого главного догмата, что воскрес Христос, и мы должны сораспяться, совоскреснуть Христу через свои деяния, через свою жизнь, через исполнение заповедей Божьих. Поэтому воскресный день очень важен для христианина", - поделился митрополит.

Он напомнил, что в этот день нельзя работать, ведь даже сама этимология слова "праздновать" говорит о том, что человек в воскресенье должен быть праздным от любых дел.

Напомним, 7 мая на YouTube-канале Оксаны Марченко состоялась премьера девятого фильма проекта "Паломница", который поведал о Свято-Николаевском Мукачевском женском монастыре. В новом эпизоде телеведущая также встретилась с Филиппом Киркоровым – он рассказал ей о своем духовном пути и показал зрителям свою домашнюю часовню.