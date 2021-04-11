Митрополит Арсений в фильме "Паломница" рассказал о чудотворной иконе Божьей Матери из Святогорского монастыря

Скриншот с видео

В эту пятницу, 9 апреля, вышла новая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В фильме владыка Арсений (Яковенко), митрополит Святогорский, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры рассказал о чудотворной иконе Божьей Матери, которая находится в монастыре.

Митрополит Арсений рассказал, что главная святыня обители – чудотворная Святогорская икона Божьей Матери.

Владыка поделился историей, которая произошла в Лавре много лет назад.

"В соседней деревне родился мальчик со сросшимися руками. Ребенок два месяца криком от боли не давал матери покоя. И простая крестьянка решила утопить дитя, пока он был маленьким, чтобы он не страдал всю жизнь и не мучил всех. Когда мама решилась на такой шаг, доведенная до отчаяния, ей во сне явилась Божья Матерь. Она показала крестьянке эту икону и сказала идти в Святогорский монастырь, отслужить молебен", - рассказывает владыка.

Скриншот с видео

По словам митрополита, эта женщина с ребенком, укутанным в пеленки, пешком пришла из села в монастырь, где с ним и случилось чудо.

"С кричащим малышом мама и вся родня пришли сюда пешком из села, отслужили молебен перед чудотворной иконой Божьей Матери. Мальчик затих. И когда его распеленали дома, то ручки оказались разделены. Он прожил до 90 лет. После этого икона получила особое почитание. Ее носили крестными ходами по окрестностям", − поделился владыка.

Подробнее о монастыре и об историях его паломников можно узнать, посмотрев 6-ю серию проекта "Паломница" на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко. Также посмотреть фильм можно в воскресенье, 11 апреля, в 15:00 на "Першому Незалежному".