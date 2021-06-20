Митрополит Антоний поздравил украинцев с праздником Троицы и рассказал об ее значении в жизни православных христиан

Митрополит Антоний Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) поздравил украинцев с праздником Троицы и рассказал о ее значении в жизни православных христиан. Трансляцию Зеленых праздников из Киево-Печерской лавры ведет "Первый Независимый".

"Мы верим в Бога единого по природе и триединого в лицах. Эта тайна для человеческого ума является малопонятной и, видимо, никогда не будет в полноте открытой, но на опыте духовной жизни каждый человек верит в триипостасного Бога: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Именно в этой вере и базируется наше упование и наша сила в борьбе с грехом и наши возможности жить в вечности", - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что еще во втором веке святой мученик Иустин Философ сказал: "Благодать Духа Божьего - это не та сила, которая делает человека победителем в этой жизни, благодать Божия - это и не та сила, которая делает человека известным и великим ритором, но благодать Духа Божия - это та сила, которая дает человеку гораздо больше. Она из смертного делает человека бессмертным, из земного делает человека небесным".

Также митрополит Антоний поздравил всех православных христиан с праздником Троицы и пожелал духовной силы.

"Пусть благодать Духа Божия, которую мы получили во время таинства крещения, будет тем зерном, которое в силу нашей веры, нашего дерзновения даст добрый плод: плод духовности и святости. Именно Дух Божий дает возможности человеку стать человеком святым. Это цель жизни каждого, кто рождается на этой земле. И это не просто наша вера. С праздником всех. Пусть благодать Духа Божия всегда будет в нашей жизни той крепостью, которая дает нам возможность пройти этот путь земной жизни в добром здравии и, самое главное, чтобы это было добрым началом нашей вечности. Пресвятая Троица Божья, наша слава тебе. С праздником всех", - подытожил митрополит.