Миру угрожает "олимпийский" штамм коронавируса, - медики

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Этому будет способствовать массовое скопление людей со всего мира на соревнованиях в Токио

Массовое скопление людей, которые приехали со всех концов мира, на Олимпийских играх в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и даже грозит рождением нового "олимпийского" типа COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявил глава союза врачей Японии Наото Уеяма.

"Все разнообразные мутантные штаммы вируса, которые существуют в разных местах, сконцентрируются, соберутся здесь - в Токио. Мы не можем отрицать даже возможность нового штамма, который возникнет после Олимпиады", - заявил японский чиновник.

Уеяма напомнил, что на Олимпийские игры в Токио, по плану, приедут представители примерно 200 стран и других субъектов международного права.

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В Японии по-прежнему высоки опасения по поводу безопасности Олимпийских игр 2020 года, перенесенных на год из-за пандемии коронавируса, а опросы общественного мнения показывают, что большинство японцев выступают против проведения Игр этим летом на фоне борьбы с четвертой волной коронавируса и медленных темпов вакцинации: от COVID-19 в Японии пока что вакцинировали чуть более 5% населения.

Но, как сообщалось, Япония недавно запустила программу ускоренной массовой вакцинации от коронавируса населения крупнейших мегаполисов страны - Токио и Осаки.

По данным Worldometer, в Японии с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 725,5 тыс. случаев COVID-19, из них - почти 12,5 тыс. больных умерли, 650,1 тыс. пациентов выздоровели.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Японии на фоне пандемии коронавируса врачи выступают за отмену Олимпийских игр, которые запланированы в Токио.