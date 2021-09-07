Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, - ВОЗ

Однако, эта "равнина" находится на достаточно высоком уровне

Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир перешел на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом во время брифинга заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керхов.

"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне", - отметила она.

По словам экспертки, ежедневно в мире регистрируют около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и, почти, 72-78 тыс. летальных исходов.

В разных регионах наблюдается разная ситуация вокруг распространения заболевания.

"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - добавила Мария Ван Керхов.

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Как сообщалось ранее, вариант COVID-19 B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) маркирует как "Дельта" зафиксирован минимум в 170 странах и территориях.